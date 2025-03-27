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'Delilsiz' Trafik Cezasına Mahkemeden İptal Kararı

Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliği, fahri trafik müfettişi tarafından yazılan cezayı delil yetersizliği nedeniyle iptal etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 23:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 23:38
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'Delilsiz' Trafik Cezasına Mahkemeden İptal Kararı

Motosiklet sürücüsü B.B'ye, "Motosiklete/motorlu bisiklete koltuk sayısından fazla kişi bindirdiği" gerekçesiyle yazılan 1506 liralık ceza, Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından iptal edildi. Fahri trafik müfettişi tarafından verilen bu ceza, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi çerçevesinde değerlendirildi.

Sürücü B.B, itiraz dilekçesinde suçlamaların asılsız olduğunu ve Samsun'da gerçekleştiği belirtilen olayın Tokat Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendiğini belirtti. Bu durum, yetkisizlik nedeniyle de cezanın iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü PTS Kayıtları İncelendi

Hakimlik, cezanın yazıldığı tarih ve saatteki Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kayıtlarını Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden talep etti. Müdürlük, gönderdiği cevabi yazıda, fotoğrafta motosiklete tek kişinin bindiğinin görüldüğünü belirtti. Ayrıca, trafik kuralı ihlali tespit formunda motosikletin marka ve renk özelliklerinin belirtilmediği ve itiraz edenin kabahat fiilini işlediğini ispata yarar herhangi bir delilin bulunmadığını ifade etti.

Hakimliğin Kararı ve Hukuki Değerlendirme

Hakimlik, fahri trafik müfettişinin düzenlediği idari yaptırım karar tutanağında kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayan herhangi bir delilin gösterilmediğini belirtti. Kabahatler Kanunu'nun 25/1. maddesi gereğince delillerin açıkça yazılması gerektiği için cezanın hukuka uygun olmadığı kanaatine varıldı.

Yetki Alanı Dışında Düzenlenen Ceza İptal Edildi

Samsun'da işlendiği iddia edilen kabahatin, motosikletin plakasının 60 olması sebebiyle Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından düzenlenmiş olması, yetki alanı dışında olduğu için cezanın iptal edilmesine yol açtı. Hakimlik, 18 Kasım 2024 tarihli 1506 liralık cezanın itiraz yolu kapalı olarak kaldırılmasına karar verdi.

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