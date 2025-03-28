Lisansüstü Öğrenci İlanları İçin Sistem Kurulmalı!

"Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"ne göre üniversiteler tarafından yürütülen tezsiz-tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının kabul şartları, başvuru şekli, başvuruda istenilen belgeler ve diğer tüm hususlar yükseköğretim kurumları tarafından belirlenerek kamuoyuna ilan edilmektedir.

Her bir üniversite lisansüstü öğrenci alım ilanlarını ilgili Senatolarının belirlediği takvime göre duyurmaktadır.

Hal böyle olunca devlet-vakıf olarak baktığımızda sayısı iki yüzü aşkın üniversiteyi takip etmek adaylar nezdinde oldukça güçtür.

Bu durum, birçok adayın lisansüstü eğitim görmek istediği alanda ilan edilen alımları kaçırmasına da sebebiyet vermektedir.

Teknoloji çağında bu durumu aşmanın çok kolay bir yöntemi bulunmaktadır.

"MERKEZİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ İLAN SİSTEMİ"

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak oldukça basit bir sisteme, her üniversite lisansüstü öğrenci ilanını tüm detaylarıyla birlikte girmek suretiyle kamuoyunun erişimine büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Üniversitelerin de daha çok kişiye başvuru için erişmesini sağlayacak bu sistemin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hayata geçirilmesinin oldukça kolay olduğunu düşünüyoruz.

Bizden iletmesi.



