Şehzadebaşı camii imamı: Demir yumruğu yersiniz

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan grup, Saraçhane camiisi içindeki bazı mezar taşlarına zarar verdi.

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ'Nİ HEDEF ALDILAR

CHP Lideri Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de toplananlar, Ramazan'da Şehzadebaşı Camii'ni hedef aldı, mezar taşlarını kırdı, ortalığı çöplüğe çevirdi.

Caminin dış avlusunda alkol alıp kutularını çevreye attı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada bir kişinin Şehzade Camii duvarına tuvaletini yaptığını gösteren görüntüler infial yarattı.Yine cami bahçesinde alkol alanların görüntüleri de büyük tepki çekti.

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ İMAMI UYARDI

Şehzadebaşı Camii İmamı, dün gece Kadir Gecesi'nde verdiği vaazda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"DEMİR YUMRUĞU YERSİNİZ, AKILLANIN"

Sokağa çıkanlar için "Boşuna umutlanmayın" ifadelerini kullanan imam, "Demir yumruğu yersiniz, akıllanın, aklınızı başınıza alın." diye konuştu.

İmamın camide cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir konuşmasında, "Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Suriye'de bile bitti o iş. Türkiye'de var ya demir yumruğu yersiniz, akıllanın! Aklınızı başınıza alın. İnsanlara hakaret ederek, küfür ederek değil dua ederek kurtulmalarına vesile olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.