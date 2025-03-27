Özel Halk Otobüsü Kazası: 75 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, özel halk otobüsü bir yayaya çarptı ve yaya hayatını kaybetti. Olay, S.A. yönetimindeki 31 HO 1283 plakalı özel halk otobüsünün, Yavuz Sultan Selim Caddesi Balıkçılar kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ali Gök'e çarpmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, maalesef Gök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gök'ün cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.