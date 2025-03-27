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Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalışıyoruz. İşsizlik oranı son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 13:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 13:48
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Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 886 bin kişi olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şubat ayı işsizlik rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"İstihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalışıyoruz.

İşsizlik oranı son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor.

Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı

2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 0,2 puan, bir önceki yıla göre 202 bin kişi azalarak 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu.

İşgücü, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

Ülkemizin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri ele alarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda politikalar geliştirmeyi ve işsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz."

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