Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Sponsorlu İçerik
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
Uludağ'daki Otelde Yangın: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
Uludağ'daki Otelde Yangın: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması
Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması
Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler
Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler
Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor
Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor
Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi
Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
Ana sayfaHaberler Sağlık

Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde

Sağlık Bakanlığı, 18 ilacı SGK geri ödeme listesine ekledi ve aile hekimlerine yeni reçete yetkileri verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 13:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 13:54
Yazdır
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde

Sağlık Bakanlığı, kanser tedavisinde kullanılan 5 ilacın da dahil olduğu toplam 18 ilacı daha SGK geri ödeme listesine aldığını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte, aile hekimlerine yeni reçete ve rapor yazma yetkileri de verildi. Bu düzenleme, hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmayı ve tedavi seçeneklerini artırmayı amaçlıyor. Resmi Gazete'de 25 Mart 2025 tarihinde yayımlanan düzenlemeye göre, bazı ilaçların endikasyonları genişletildi ve aile hekimlerine belirli ilaçları reçete etme ve raporlama yetkisi tanındı.

Geri Ödeme Listesine Eklenen İlaçlar

Listeye eklenen ilaçlar arasında 1 Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (GBTÜ), 1 özel amaçlı tıbbi mama, 5 kanser tedavisinde kullanılan ilaç bulunmaktadır. Toplamda 8'i ithal, 10'u imal olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi. Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliklerle birlikte, kronik venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan bitkisel tıbbi ürünler ve kemik iliği, prostat ve cilt kanserinde kullanılan ilaçlar da geri ödeme listesine dahil edildi.

Aile Hekimlerine Yeni Yetkiler

Aile hekimlerine verilen yeni yetkiler sayesinde belirli ilaçlar artık daha kolay bir şekilde reçete edilebilecek. Örneğin, bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuan ve kremler aile hekimlerince raporsuz olarak reçete edilebilecek. Ayrıca, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek.

Aile Hekimlerinin Genişletilen Yetkileri

  • Aile hekimliği uzmanları ilk 24 ay sonrası klopidogrel, silostazol, ivabradin gibi ilaçların raporlarını çıkarabilecek.
  • Çölyak hastalarının özel formüllü un ve ürünleri için ikinci ve sonraki raporlar aile hekimliği uzmanları tarafından düzenlenebilecek.
  • Nasal kortikosteroid preparatları, 2-5 yaş grubu hastalarda aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek.
  • Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları bir yıl süreyle her reçetede ayda en fazla bir kutu olarak reçete edilebilecek.
  • Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları ayda en fazla bir kutu olarak reçete edilebilecek.

Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki Diğer Değişiklikler

  • "Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri" ibareleri "üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları" olarak değiştirildi.
  • Tofacitinib ve upadasitinib reçete edebilecek branşlara immünoloji ve alerji branşları eklendi.
  • Faktör kullanımına ilişkin rapor süreleri kısaltıldı; 6 aya kadar, 3 aya kadar ve 3 güne kadar şeklinde değiştirildi.
  • Parenteral demir preparatları rapor düzenleyebilecek branşlara anestezi ve reanimasyon eklendi.
  • Tafamidis ve tafamidis meglumin kullanım endikasyonları tanımlandı ve başlıkları "Tafamidis ve Tafamidis Meglumin Kullanım İlkeleri" olarak değiştirildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber