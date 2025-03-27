Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde

Sağlık Bakanlığı, kanser tedavisinde kullanılan 5 ilacın da dahil olduğu toplam 18 ilacı daha SGK geri ödeme listesine aldığını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte, aile hekimlerine yeni reçete ve rapor yazma yetkileri de verildi. Bu düzenleme, hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmayı ve tedavi seçeneklerini artırmayı amaçlıyor. Resmi Gazete'de 25 Mart 2025 tarihinde yayımlanan düzenlemeye göre, bazı ilaçların endikasyonları genişletildi ve aile hekimlerine belirli ilaçları reçete etme ve raporlama yetkisi tanındı.

Geri Ödeme Listesine Eklenen İlaçlar

Listeye eklenen ilaçlar arasında 1 Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (GBTÜ), 1 özel amaçlı tıbbi mama, 5 kanser tedavisinde kullanılan ilaç bulunmaktadır. Toplamda 8'i ithal, 10'u imal olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi. Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliklerle birlikte, kronik venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan bitkisel tıbbi ürünler ve kemik iliği, prostat ve cilt kanserinde kullanılan ilaçlar da geri ödeme listesine dahil edildi.

Aile Hekimlerine Yeni Yetkiler

Aile hekimlerine verilen yeni yetkiler sayesinde belirli ilaçlar artık daha kolay bir şekilde reçete edilebilecek. Örneğin, bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuan ve kremler aile hekimlerince raporsuz olarak reçete edilebilecek. Ayrıca, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek.

Aile Hekimlerinin Genişletilen Yetkileri

Aile hekimliği uzmanları ilk 24 ay sonrası klopidogrel, silostazol, ivabradin gibi ilaçların raporlarını çıkarabilecek.

Çölyak hastalarının özel formüllü un ve ürünleri için ikinci ve sonraki raporlar aile hekimliği uzmanları tarafından düzenlenebilecek.

Nasal kortikosteroid preparatları, 2-5 yaş grubu hastalarda aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek.

Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları bir yıl süreyle her reçetede ayda en fazla bir kutu olarak reçete edilebilecek.

Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları ayda en fazla bir kutu olarak reçete edilebilecek.

Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki Diğer Değişiklikler

"Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri" ibareleri "üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları" olarak değiştirildi.

Tofacitinib ve upadasitinib reçete edebilecek branşlara immünoloji ve alerji branşları eklendi.

Faktör kullanımına ilişkin rapor süreleri kısaltıldı; 6 aya kadar, 3 aya kadar ve 3 güne kadar şeklinde değiştirildi.

Parenteral demir preparatları rapor düzenleyebilecek branşlara anestezi ve reanimasyon eklendi.

Tafamidis ve tafamidis meglumin kullanım endikasyonları tanımlandı ve başlıkları "Tafamidis ve Tafamidis Meglumin Kullanım İlkeleri" olarak değiştirildi.



