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İBB'ye Yönelik Operasyonda 30 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da İBB'ye yönelik soruşturmada 30 kişi provokatif paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 13:58, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 13:59
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İBB'ye Yönelik Operasyonda 30 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin gelişmeler dikkat çekiyor. İddialara göre, bu soruşturma kapsamında provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak panik yaratmaya çalışan 30 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili provokatif içerikli paylaşımlar yaptıkları ve sokağa çıkma çağrısında bulundukları belirlenen hesaplar üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul'un farklı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy gibi geniş bir alanda gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 30 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmanın Seyri

Bu olay, İstanbul genelinde geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Emniyet yetkilileri, sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımların dikkatle takip edildiğini ve bu tür provokatif çağrılara karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtiyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor.

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