İzmir'de Gıda Denetimlerinde 81 İşletmeye Ceza

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimleri arttı. Ramazan ayı boyunca İzmir'deki gıda işletmelerine yapılan toplam 8.434 denetimde, olumsuzluk tespit edilen 419 işletmenin 81'ine 9 milyon 340 bin lira para cezası uygulandı. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gıdanın izlenebilirliği olan, kaliteyi sağlamış işletmelerden alınması gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Türkiye genelinde Ramazan Bayramı öncesi tüketimin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetimler yapıyor.

İzmir'de Gıda Denetimlerinin Artışı

İzmir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından pastacılık ürünleri ve tatlılar, un ve unlu mamuller, şeker ve şekerli mamuller gibi ürünlerin üretim yerleri ile satış noktalarında kontroller gerçekleştirildi. Kontroller kapsamında, ekipler tarafından ürünlerden numuneler alınırken hijyen kurallarına aykırılık olup olmadığı incelendi. İzmir'de ramazan ayında yapılan toplamda 8.434 denetimde, olumsuzlukla karşılaşılan 419 işletmenin 81'ine 9 milyon 340 bin lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde Uygulanan İdari Para Cezaları

'9 Milyon Liranın Üzerinde İdari Para Cezası Uygulandı' Denetim esnasında açıklamalarda bulunan İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'de yaklaşık 50 bin gıda işletmesi olduğunu belirtip, "Ramazan ayında insanların tüketim alışkanlıkları değişmeye başlıyor. Ramazan ayında 8 binin üzerinde denetim yaptık. Gıda işletmelerinde, iftar ve sahur hazırlığı yapan restoranlarda ve toplu tüketim alanlarının tamamında denetimler yapıldı. Yapılan denetlemeler içerisinde olumsuzluklarla da karşılaşıyoruz ama her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz. Ramazan ayı içerisinde farklı noktalardan yaklaşık 500 numune alındı. Ramazan ayında yapılan denetimlerde olumsuzlukla karşılaşılan işletmelere toplamda 9 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı" dedi.

Gıda Alışverişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gıdanın izlenebilen işletmelerden alınması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Nereden geldiği belli olmayan ürünlerin olduğu işletmelerden alınmaması lazım. Bayram önceleri internet üzerinden satışlara da dikkat etmek lazım. İzlenebilirliği olan, kaliteyi oturtmuş işletmelerden alınmasında fayda var. Bakanlığımız tarafından üretim izni almış ve satışını yapan işletmelerin hepsi bakanlığın kontrolü altında. Tüketiciler işletmeye girdiği zaman Tarım Bakanlığına ait üretim ya da çalışma izni belgesinin olup olmadığını kontrol etmeli" diye konuştu.