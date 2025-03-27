Ticaret Bakanı Bolat: İhracat İstihdamı Destekliyor

Uludağ'da Otel Yangını: Milli Kayakçı Ve Babası Hayatını Kaybetti
Uludağ'da Otel Yangını: Milli Kayakçı Ve Babası Hayatını Kaybetti
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Sponsorlu İçerik
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Şişli Belediyesi'nden 'Okullara Yemek Desteği' Açıklaması
Şişli Belediyesi'nden 'Okullara Yemek Desteği' Açıklaması
RTÜK'ten SÖZCÜ TV'ye 10 Gün Yayın Durdurma Cezası
RTÜK'ten SÖZCÜ TV'ye 10 Gün Yayın Durdurma Cezası
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması
Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması
Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler
Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler
Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor
Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor
Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi
Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: İhracat İstihdamı Destekliyor

İşsiz sayısı 3 milyonun altına düştü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat ve ticaret diplomasisi faaliyetlerinin istihdam üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 14:09, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 14:06
Yazdır
Ticaret Bakanı Bolat: İhracat İstihdamı Destekliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, işsizlik oranının Şubat ayında düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bolat, "İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır." ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen ay işsizlik oranının yüzde 8,2 ile son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranında Düşüş

Bolat, genç nüfusta işsizlik oranının geçen yılın genelinde ortalama yüzde 16,2 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde seyrettiğini vurguladı. Bu oranın Şubat ayında yüzde 15 olarak kaydedildiğine dikkati çekti. İşsiz sayısının 9,5 yıl sonra ilk kez 3 milyonun altına gerileyerek 2 milyon 886 bin kişi olduğunu belirtti.

Erkek ve Kadın İşsizlik Oranları

"Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,7 olarak tarihsel olarak düşük seviyelerine yakın seyrederken, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11 ile yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Mal ve hizmetler ihracatındaki artış, istihdamı korumakta ve işsizliği azaltmaktadır."

Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdürüyoruz

Bolat, istihdam edilenlerin sayısının Şubat'ta bir önceki aya göre 149 bin azalarak 32 milyon 314 bin kişi olduğunu ve istihdam oranının da 0,3 puan azalışla yüzde 48,8 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Şu değerlendirmede bulundu: "İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır."

  • İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir.
  • İnovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
  • Ticaret Bakanlığı olarak, ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber