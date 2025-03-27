TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Başkanlık Divanı Sorunu

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle toplanamadı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimin başında katip üyelerin yerini almaması sebebiyle Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını ifade etti. Bunun üzerine Adan, birleşimi 8 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatma kararı aldı.

Başkanlık Divanı Neden Önemli?

Başkanlık Divanı, TBMM'nin düzenli bir şekilde çalışabilmesi için kritik bir role sahiptir. Divan oluşmadığında, genel kurulun toplanması ve yasama faaliyetlerinin yürütülmesi mümkün olmamaktadır.

Birleşim Ne Zaman Yeniden Toplanacak?

TBMM Genel Kurulu, planlanan tarihlerde bir araya gelerek yasama çalışmalarını sürdürebilmek için 8 Nisan Salı günü saat 15.00'te tekrar toplanacaktır. Bu toplantının gerçekleşebilmesi için Başkanlık Divanı'nın eksiksiz bir şekilde teşekkül etmesi gerekmektedir.

Başkanlık Divanı'nın oluşumu sağlanmalıdır.

Katip üyelerin yerlerini alması zorunludur.

Toplantı, belirlenen tarihte düzenlenmelidir.

Bu durum, TBMM'nin işleyişi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir ve yasama sürecinin kesintisiz devam etmesi için gereken düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.