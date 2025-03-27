Sakarya'da Bayram Trafiği İçin Kamyon Yasağı

Sakarya'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu en aza indirmek amacıyla bazı önlemler alındı. Bu kapsamda, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 2 gün boyunca trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram ile eğitim öğretim ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle bazı güzergahlarda trafik yoğunluğunu azaltmak için tedbirler alındı.

Kamyon ve Tankerlerin Trafiğe Çıkış Yasağı

İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, Sakarya sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların yarın saat 16.00'dan, 30 Mart Pazar günü saat 01.00'e kadar seyir halinde olmaları yasaklandı.

Seyre İzin Verilmeyecek Güzergahlar

Ankara istikametine; Anadolu Otoyolu İstanbul'dan Ankara'ya kadar, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı ilçesine kadar, D-100 kara yolu İstanbul'dan Bolu'nun Gerede ilçesine kadar.

Antalya istikametine; D-650 kara yolunda Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur illeri katılımlarından itibaren yolların il sorumluluk bölgesinde kalan kısımları.

İstisnai Durumlar

Öte yandan, tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar ile dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların, öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.



