Gelir Vergisi Beyannameleri İçin Son Tarih Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu. Bu kapsamda, 7 Nisan Pazartesi gününe kadar beyannameler verilebilecek ve ödemeler yapılabilecek. GİB'den yapılan açıklamada, kararın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. Bu değişiklik, mükelleflerin daha rahat bir şekilde işlemlerini tamamlamalarına olanak sağlayacaktır.