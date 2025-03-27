Emekli Öğretmenin Ölümü: Sanıklara Verilen Cezalar Yeniden Değerlendirildi

KAYSERİ'de emekli öğretmen İsmail Yalçı'nın 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan üç sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları, Yargıtay tarafından iki sanık hakkında delil olmadığı halde ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yerel mahkemede yargılanan sanıklardan B.T. ve Y.D., 'kasten öldürme' suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. H.K.'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise müebbede düşürüldü.

Olayın Gelişimi ve İlk Yargılama Süreci

Olay, 7 Ağustos 2020'de merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Emekli öğretmen İsmail Yalçı ile H.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası balkona yönelen İsmail Yalçı, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada, H.K., B.T. ve Y.D. gözaltına alındı ve 'kasten adam öldürme' ile 'yağmaya teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

Yargıtay'ın Bozma Kararı ve Yeniden Yargılama

18 Haziran 2021'de Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, H.K.'yı 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'yağmaya teşebbüs' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan B.T. ve Y.D.'ye ise müebbet hapis cezası verildi.Taraf avukatlarının itirazları sonucu dosya önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı, ardından Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, B.T. ve Y.D.'nin beraat etmesi gerektiğine karar vererek dosyayı yerel mahkemeye iade etti ve sanıklara 'yağmaya teşebbüs' suçundan verilen cezaları onadı.

Sonuç

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası, yerel mahkeme B.T. ve Y.D.'nin tahliyelerine karar verdi. Yeniden hakim karşısına çıkan sanıklar beraat taleplerini yineledi. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın ilamı doğrultusunda B.T. ve Y.D.'nin beraatlerine karar verdi. H.K., 'olası kast' ile gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



