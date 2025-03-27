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Ümit Özdağ Bayram Sonrası Açlık Grevine Başlıyor

Ümit Özdağ, Ramazan Bayramı sonrasında açlık grevine başlayacağını açıkladı. CHP'li Mustafa Sarıgül, Özdağ'ın durumunun üzücü olduğunu belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mart 2025 15:17, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 15:52
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Ümit Özdağ Bayram Sonrası Açlık Grevine Başlıyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ramazan Bayramı sonrasında açlık grevine başlayacağını duyurdu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ramazan Bayramı sonrasında açlık grevine başlayacağını duyurdu. Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarıyla birlikte tutuklu olan Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'nun Enerjisi Yüksek

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sarıgül, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı uzun görüşmenin ardından, İmamoğlu'nun enerjisinin yüksek olduğunu belirtti. İmamoğlu, cumartesi günü yapılacak olan Maltepe mitingini bu yüzyılın en büyük toplantısı olarak görmek istediğini söyledi. Tüm yurttaşları, siyasi parti farkı gözetmeden Maltepe'ye davet etti.

Gençlerin Mücadelesi ve Adalet Talebi

Mustafa Sarıgül, gençlerin son 7 gündeki mücadelesinin herkesi ve özellikle Ekrem başkanı mutlu ettiğini belirtti. Ayrıca CHP Genel Merkezi'nin ve Genel Başkan Özgür Özel'in verdiği mücadeleden gurur duyduğunu ifade etti. Sarıgül, adaletin herkes için gerekli olduğunu vurguladı.

Ümit Özdağ'ın Açlık Grevi Kararı

Sarıgül, Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmenin kendisini üzdüğünü belirtti. Ümit Özdağ, iddianamesinin hala hazır olmadığını ve neden cezaevinde bulunduğunu bilmediğini söyledi. Bu nedenle bayramdan sonra açlık grevine başlayacağını duyurdu. Özdağ, yasaları protesto etmek için bu yola başvuracağını belirtti.

Mahir Polat ve Diğer Görüşmeler

Sarıgül ayrıca İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın değerli bir akademisyen olduğunu vurguladı. Ancak Polat'ın sağlık durumu nedeniyle görüşme gerçekleştiremediklerini belirtti. Son olarak, genel merkezde yapılacak toplantıya ve pazar günü yapılacak oylamaya dikkat çekti.

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