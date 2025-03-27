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DMM: Şişli'de Öğrencilere Yemek Dağıtımı İddiaları Asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şişli Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 23:14, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 23:39
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DMM: Şişli'de Öğrencilere Yemek Dağıtımı İddiaları Asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Şişli Belediyesi kayyum yönetiminin ilkokul öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Şişli Belediyesi kayyum yönetiminin ilkokul öğrencilerine verilen ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Şişli Belediyesinin herhangi bir okulda ücretsiz yemek dağıtımı uygulamasının bulunmadığı ifade edilen açıklamada, dolayısıyla Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen'in öğrencilere verilen ücretsiz öğünlerin kaldırılmasıyla ilgili karar almasının söz konusu olmadığı aktarıldı.

Belediyenin Önceki Dönemlerdeki Uygulamaları

Belediyenin daha önce ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği sağladığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulama da Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulmuştur. Ertürkmen'in göreve başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlanması için talimat verilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."


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