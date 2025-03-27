Ankara'da Ramazan Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz
EGO, Ankara'da Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Otobüsler ve metrolar bayram boyunca ücretsiz çalışacak.
EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda otobüsler, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi. EGO'dan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar günü saat 06.00'dan, son günü 1 Nisan Salı günü akşam saat 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabileceği aktarıldı.
EGO otobüslerinin, arife günü ile bayram sonrası idari izin kapsamına alınan 2, 3 ve 4 Nisan'da ise ücretli olarak hizmet vereceği belirtilen açıklamada, arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2, Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 olmak üzere 7 otobüsün 08.00-18.00 saatleri arasında ring hizmeti vereceği ifade edildi.
Toplu Taşıma Bilgilerine Ulaşım
EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına "EGO CEP'TE" mobil uygulamasından ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.