Kadastro Davalarında Tebligat Sorunlarına Çözüm

Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, tebligat kaynaklı gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.

Uluslararası Tebligat Süreci Hızlanıyor

Alanya Kadastro Mahkemesi tarafından daha önce karara bağlanan bir dosya hakkında istinaf başvurusunda bulunulmuş, ancak taraflardan birine tebligat yapılamamıştı. Söz konusu tarafın yerleşim adresinin Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Manheim kentinde bulunması nedeniyle, uluslararası tebligat süreci devreye girdi. Bu doğrultuda, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Karlsruhe Başkonsolosluğu'na 24 Mart 2025 tarihinde müzekkere gönderildi.

Adalet Bakanlığı'nın Etkin Müdahalesi

Mahkemenin tebligat eksikliği nedeniyle kesinleştirme işlemini beklettiği dosyada, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle süreç hızlandırıldı. Karlsruhe Başkonsolosluğu ve Almanya Adalet Müşaviri Mustafa Aksoyak'ın yoğun takip ve gayretleriyle uluslararası tebligat yalnızca üç gün içerisinde gerçekleştirildi.

Yargı Sürecinde Hız ve İş Birliği

Bu gelişme, yurtdışı kaynaklı tebligat gecikmelerinin mahkeme süreçlerini uzatmaması adına önemli bir örnek oluşturdu. Uluslararası iş birliği ve etkin koordinasyon sayesinde, kadastro davalarında sürecin hızlandırılması ve çözüm odaklı yaklaşımın somut sonuçları bir kez daha gözler önüne serildi.Böylece, yalnızca tebligat eksikliği nedeniyle yargılaması devam eden dosyaların sürüncemede kalmasının önüne geçilerek yargı süreci tamamlanmış oldu.