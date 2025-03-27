MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla 2-4 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan online seminerleri iptal etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 18:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 18:12
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 9 günlük bayram tatili nedeniyle online seminerler iptal edildi.
Edip Üzen'in Sosyal Medya Paylaşımı
9 günlük bayram tatilinden dolayı MEB online seminerleri iptal etti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uygun bir zaman içinde yeniden planlama yapacak. Seminerlerin iptal edilmemesi durumunda, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde online seminerler yapılacaktı. Ancak tatil nedeniyle bu planlamalar ertelendi.
9 günlük bayram tatilinden dolayı MEB online seminerleri iptal etti.Edip Üzen (@edipuzen) March 27, 2025
MEB, uygun zaman içinde yeniden planlama yapacak.
İptal edilmezse 2,3,4 Nisan tarihlerinde online seminerler yapılacaktı. https://t.co/DzBM98K1lg