MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 9 günlük bayram tatili nedeniyle online seminerler iptal edildi.

Edip Üzen'in Sosyal Medya Paylaşımı





9 günlük bayram tatilinden dolayı MEB online seminerleri iptal etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uygun bir zaman içinde yeniden planlama yapacak. Seminerlerin iptal edilmemesi durumunda, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde online seminerler yapılacaktı. Ancak tatil nedeniyle bu planlamalar ertelendi.