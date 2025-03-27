Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü

Görüşmede, Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali'nin huzur ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne önem verdiğini, Etiyopya ile yürütülen kalıcı barış ve istikrarı tesis etme sürecine verilen desteğin kesintisiz süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile terörle mücadele konusunda kararlı iş birliğinin artarak devam edeceğini, Türkiye'nin teröre karşı her zaman Somali halkının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Somali'nin ekonomi, ticaret, güvenlik ve savunma alanlarında iş birliğinin önemini de ifade etti.