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19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı'na ilişkin 10 belediye personeline dava

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin ölümüne ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada, 10 belediye personeli hakkında da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 20:56, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 21:08
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19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı'na ilişkin 10 belediye personeline dava

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, binanın yapım ve tadilat süreçlerinde görev alan belediye personelinin ihmali olduğu tespit edildi.

Hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi sürecinde görev alan şüphelilerin, proje ve denetim süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yaptığı, şüphelilerin görevlerinde ihmallerinin olduğu belirtildi.

İddianamede şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ışığında, yapının inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü Yapı Proje ve Kontrol Birimlerinde yapan bilirkişi raporunda, onaylanmaması gereken statik projeye onay veren, statik projenin mevzuat hükümlerine aykırı olmasından ve bina inşa aşamasında bilirkişi raporunda belirtilen eksikliklere rağmen binaya yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri düzenleyen C.T, H.M.G, M.S, M.H, V.Ç, Z.A.Ş, F. Y, M.D, H.Ç, M.G. isimli şahısların, görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu sebeple şüphelilerin, tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği, şüphelilerin, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri yönünde, haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

İddianamede, dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcısı C.T. ve dönemin İmar İşleri Müdürü M.H'nin, yapı statik projesini onayladığı, ancak proje mevzuata aykırı olmasına rağmen yapı ruhsatına izin verdiği belirtildi.

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi mimarları H.M.G, M.S, M.D. ve H.Ç'nin, yapı kullanma izin belgelerini düzenlediği aktarılan iddianamede, mimar V. Ç.'nin yapı ruhsatını onayladığı bildirildi.

Yapı inşa aşamasındayken dönemin belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan M.G. ve Harita Mühendisi Z.A.Ş'nin de yapı kullanma izin belgelerini düzenlediği ifade edilen iddianamede, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünde görev yapan F. Y'nin ise bina temel vize işlemini kontrol ettiği kaydedildi.

- 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

İddianamede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına 19 Eylül 2025'te Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Ayrıca iddianamede, kamu görevi yapan kişilerin mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları da istendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Fazilet Apartmanı A Blok'un yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirmişti.

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