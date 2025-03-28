Beşiktaş'ın derbiye getireceği yabancı hakem belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine dünyaca ünlü emekli bir hakemin davet edildiğini açıklamıştı.

Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak olan yabancı hakemin pozisyonları anlık olarak yorumlayacağı duyurulmuştu. Bu yorumların Beşiktaş YouTube hesabından yayınlanacağı ifade edilmişti.

Siyah-beyazlıların, Urs Meier dışında Türk bir eski hakeme de maçı izleteceği iddia ediliyor. Beşiktaş ile Galatasaray, 29 Mart Cumartesi günü yapacakları Trendyol Süper Lig mücadelesiyle tarihlerinde 358. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 357 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 498 gole, Beşiktaş 470 golle karşılık verdi.