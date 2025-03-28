28 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığında Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Stefan Löfven ile bir araya gelecek.

(İstanbul/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sıddık Tivinkli Hafız İmam Hatip Ortaokulunu, Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu ile Spor Eğitim Merkezini ziyaret edecek.

(Erzurum/10.30/14.30/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nda iftar programına katılacak.

(Şırnak)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları Çocuk Müzikali Gala Gösterimi'ne katılacak. Bakan Yumaklı, Kırşehir Valiliğini ve AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret edecek, sokak iftarına iştirak edecek.

(Ankara/09.30-Kırşehir/15.30/18.30/19.08)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı hizmet üretici fiyat ile mart ayı ekonomik güven endeksleri ile geçen yıla yönelik bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistikleri kapsamında Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ile Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nin açılışına katılacak, hutbe irat edip cuma namazı kıldıracak.

(Denizli/11.00/12.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftası; Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor, Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK ve Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/Antalya/16.00/Konya/Muğla/20.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası; Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK-Manisa FK, Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Çorum/Erzurum/16.00/Ankara/Iğdır/20.30)

3- THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında; Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika ekibiyle iç saha maçını Letonya'da oynayacak, Fenerbahçe Beko ise İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek.

(Riga/20.30/İstanbul/20.45)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Las Palmas/23.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları başlayacak. Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş BOA-Emlak Konut karşılaşmaları oynanacak.

(Kayseri/İstanbul/15.00)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri kura çekimi, İsviçre'de yapılacak. Galatasaray'ın bu aşamadaki rakibi belli olacak.

(Mies/13.30)