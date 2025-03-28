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Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: 7 İlde Sarı Kod!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağış bekliyor. Özellikle Çanakkale ve Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2025 07:29, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 07:36
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Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: 7 İlde Sarı Kod!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar görülebilir. İşte 28 Mart 2025 tarihi için bölge bölge hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, öğleden sonra ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde öğleden sonra yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

  • Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19°C
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C
  • Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19°C

Ege Bölgesi Hava Durumu

Kıyı Ege'de sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, öğleden sonra tüm bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. İç Ege'de rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esebilir.

  • Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor, 25°C
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor, 21°C
  • Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor, 21°C

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Batı Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esebilir.

  • Adana: Parçalı bulutlu, 30°C
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C
  • Hatay: Parçalı bulutlu, 28°C

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, öğle saatlerinden itibaren Ankara ve Eskişehir çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bölgenin güney ve batı kesimlerinde rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esebilir.

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C
  • Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C
  • Konya: Parçalı ve çok bulutlu, 25°C

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

  • Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C
  • Karabük: Parçalı zamanla çok bulutlu, 25°C
  • Sinop: Parçalı zamanla çok bulutlu, 16°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı zamanla çok bulutlu bir hava beklenirken, gece saatlerinde Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

  • Amasya: Parçalı zamanla çok bulutlu, 30°C
  • Artvin: Parçalı zamanla çok bulutlu, 22°C
  • Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, 19°C

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı zamanla çok bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

  • Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, 17°C
  • Kars: Parçalı bulutlu, 18°C
  • Malatya: Parçalı zamanla çok bulutlu, 26°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı zamanla çok bulutlu bir hava beklenirken, gece saatlerinde Diyarbakır ve Batman çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

  • Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C
  • Gaziantep: Parçalı zamanla çok bulutlu, 28°C
  • Siirt: Parçalı zamanla çok bulutlu, 24°C

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre dikkat edilmesi gereken bölgeler için sarı kod verilmiştir. Özellikle kuvvetli yağışların etkili olabileceği bölgelerde vatandaşların tedbir alması önerilmektedir.


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