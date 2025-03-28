Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi
Bahçelievler'de çıkan yangında 6 araç zarar gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 07:42, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 07:43
Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.