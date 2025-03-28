Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi

Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Denetimlerinde 200,9 Milyon TL Ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Denetimlerinde 200,9 Milyon TL Ceza
Aile ve Gençlik Fonu: Evlilik Kredisine Rekor Başvuru
Aile ve Gençlik Fonu: Evlilik Kredisine Rekor Başvuru
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: 7 İlde Sarı Kod!
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: 7 İlde Sarı Kod!
TBMM'de Kabul Edilen Yasayla Doğum Yardımları Netleşti
TBMM'de Kabul Edilen Yasayla Doğum Yardımları Netleşti
Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor
Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor
Bayramda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak
Bayramda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak
DMM: Şişli'de Öğrencilere Yemek Dağıtımı İddiaları Asılsız
DMM: Şişli'de Öğrencilere Yemek Dağıtımı İddiaları Asılsız
'Delilsiz' Trafik Cezasına Mahkemeden İptal Kararı
'Delilsiz' Trafik Cezasına Mahkemeden İptal Kararı
Altın Fiyatları Trump'ın Tarifeleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Tarifeleriyle Rekor Kırdı
Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası
Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası
Uludağ'da Otel Yangının Çıkış Anı Kamerada
Uludağ'da Otel Yangının Çıkış Anı Kamerada
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu
Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Çağrısına Tepki
Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Çağrısına Tepki
MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti
MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti
Kadastro Davalarında Tebligat Sorunlarına Çözüm
Kadastro Davalarında Tebligat Sorunlarına Çözüm
Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi
Rekabet Kurulu'ndan dev teknoloji şirketlerine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan dev teknoloji şirketlerine soruşturma
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza
RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi

Bahçelievler'de çıkan yangında 6 araç zarar gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 07:42, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 07:43
Yazdır
Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi

Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber