Gürültü kavgasında öz kardeşini öldürdü, 24 yıl hapsi istendi!

Esenyurt'ta geçen yıl meydana gelen trajik olay, iki kardeş arasında yaşanan gürültü tartışması sonucu korkunç bir cinayete dönüştü. Ahmet İba, kardeşi Erhan İba'yı silahla vurarak hayatını sonlandırdı. Bu olay, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla Ahmet İba'nın 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına neden oldu. Ahmet İba, ifadesinde, kapısının tekmelendiğini ve kardeşinin elinde silah gördüğünü belirterek kendini kaybettiğini söyledi.

Kardeşler Arasında Yaşanan Tartışma

Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleşti. Aynı apartmanda oturan iki kardeşten Ahmet İba, üst kattaki kardeşi Erhan İba'nın yanına giderek gürültü yaptıklarını söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet İba evine döndü. Ancak sinirlerine hakim olamayan Erhan İba, alt kata inerek kapıyı tekmeledi. Ahmet İba ise evdeki silahını alarak kapıyı açtı ve kardeşine ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erhan İba'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ahmet İba'nın Tutuklanması

Polis ekipleri, cinayet sonrası Ahmet İba'yı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu süreçte Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı ve fezleke düzenlendi.

İstenen Hapis Cezası ve İddianame

Fezlekede, Ahmet İba'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede, cinayet öncesi kardeşler arasında gürültü, kombi ısısı ve ortak kullanım sorunları gibi anlaşmazlıklar yaşandığı belirtildi.

Ahmet İba'nın İfadesi

Ahmet İba, ifadesinde olay günü yaşananları detaylandırdı: "Kardeşimle gürültü ve kombi ısısı gibi sebeplerden dolayı anlaşmazlık yaşıyorduk. Olay günü kendisini uyarmak için yanına gittim, ardından eve döndüm. Birkaç dakika sonra kapıma gelerek tekmelemeye başladı ve elinde silah gördüm. Kendimi kaybettim ve evde bulundurduğum silahla ona ateş ettim."