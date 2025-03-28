Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Denetimlerinde 200,9 Milyon TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, Ramazan sürecinde yapılan denetimler sonucunda, haksız ve fahiş fiyat artışları için 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Denetimler ve Cezalar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların ekonomik refahını bozacak ve iç piyasadaki istikrarı olumsuz etkileyecek uygulamalar titizlikle denetlenmiştir. Ticaret denetim birimleri tarafından, tüketicilerin arz ve talep dengesini bozacak her türlü uygulamaya karşı denetimler devam etmektedir.

2025 Yılı İlk Çeyrek Denetimleri

Ramazan Ayı süresince Mart ayında 9.926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. 2025 yılının ilk 3 ayında (Ocak-Mart) ise toplamda 27.321 gerçek ve tüzel kişiye 655,2 milyon TL ceza kesilmiştir.

Mart Ayı İçerisinde Uygulanan Cezalar

Yılın ilk 3 ayında toplamda 296,4 milyon TL ceza uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, özellikle Bayram öncesinde Ramazan ayı boyunca 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla denetim yapmıştır.

Mart ayında yapılan denetimlerde 46.474 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 9.525 firma ve 46.507 ürün neticesinde 134,6 milyon TL ceza uygulanmıştır.

Ticaret İl Müdürlükleri, 2025 yılının ilk üç ayında toplamda 25.783 gerçek ve tüzel kişiye 296,4 milyon TL idari para cezası uygulamıştır. Aynı dönemde, 108.802 firmada 8.922.234 ürün denetlenmiştir.



