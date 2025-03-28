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Gebze'de TIR ve Servis Minibüsü Çarpıştı: 8 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile TIR çarpıştı, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2025 09:14, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 09:23
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Gebze'de TIR ve Servis Minibüsü Çarpıştı: 8 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kaza, işçileri taşıyan bir servis minibüsü ile bir TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay, sabah saat 07.00 civarında Tavşanlı Mahallesi 4501. Sokak'ta gerçekleşti. Gebze yönünde ilerleyen 41 VS 982 plakalı TIR, karşı yönden gelen 34 LGR 743 plakalı işçi servis minibüsü ile çarpıştı. Kaza sonucunda minibüs sürücüsü V.T. ve ismi öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza Sonrası Trafik Durumu

Kaza nedeniyle D-100 yan yolda araç yoğunluğu oluştu. Ancak kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Bu tür kazalar, trafik yoğunluğuna ve yol güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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