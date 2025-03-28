Kaldıraçlı işlem yapan 26 internet sitesi için kapatma talebi
SPK, 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:
https://www.expressgloballmarkets.com
https://www.tktrades.com
https://winex-yatirim.com
https://zx.gkmpanel1.com
https://brokerklasfx.co
https://klasfxisbirligi.com
https://klasfxtrade.info
https://bilgiuzmani.forexasistaniniz.com
https://direct.tr-fxprogroup.financial
https://gatr-tickmill.com
https://fbstur-broker.com
https://olivemarkets257.com
https://www.xmtrmarkets.tech
https://www.hf-trktrade10.com
https://persyatirim51.com
https://sca.persyatirim51.com
https://wolf-markets30.com
https://sca.wolf-markets30.com
https://wolfmarketsgirisadresi.com
https://merkurcapital30.com
https://sca.merkurcapital30.com
https://client19.kataryatirim.net
https://nova-markets18.com
https://sca.nova-markets18.com
https://wt.nova-markets18.com
https://sardismarkets44.com