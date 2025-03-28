Dolar haftayı 38,01 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 38,01 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 17:31, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,0100
|38,0110
|38,0090
|38,0100
|Avro
|41,1750
|41,1760
|41,1250
|41,1260
|Sterlin
|49,1500
|49,1600
|49,2600
|49,2700
|İsviçre frangı
|43,0400
|43,0500
|43,1000
|43,1100
|ANKARA
|ABD doları
|37,9800
|38,0600
|37,9790
|38,0590
|Avro
|41,1350
|41,2150
|41,0850
|41,1650
|Sterlin
|49,0900
|49,3000
|49,2000
|49,4100