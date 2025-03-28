Dolar haftayı 38,01 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,0100 38,0110 38,0090 38,0100 Avro 41,1750 41,1760 41,1250 41,1260 Sterlin 49,1500 49,1600 49,2600 49,2700 İsviçre frangı 43,0400 43,0500 43,1000 43,1100 ANKARA ABD doları 37,9800 38,0600 37,9790 38,0590 Avro 41,1350 41,2150 41,0850 41,1650 Sterlin 49,0900 49,3000 49,2000 49,4100