Ulaştırma Bakanlığı'ndan Bayramda Ek Sefer İmkanı

Ticaret Bakanlığı'ndan Emlak ve Otomotivde Yeni Düzenleme
Ticaret Bakanlığı'ndan Emlak ve Otomotivde Yeni Düzenleme
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
LGS İçin Son Başvuru Tarihi Güncellendi
LGS İçin Son Başvuru Tarihi Güncellendi
Altın Rekora Doymuyor
Altın Rekora Doymuyor
Okul Öncesi Çocuklar İçin 'Bayram Neşesi' Dergisi Yayında
Okul Öncesi Çocuklar İçin 'Bayram Neşesi' Dergisi Yayında
Bakan Işıkhan'dan Staj Desteği Açıklaması
Bakan Işıkhan'dan Staj Desteği Açıklaması
Mart Ayı Ekonomik Güven Endeksi Verileri Belli Oldu
Mart Ayı Ekonomik Güven Endeksi Verileri Belli Oldu
Okulda Taciz İddiası: Memur Açığa Alındı
Okulda Taciz İddiası: Memur Açığa Alındı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Denetimlerinde 200,9 Milyon TL Ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Denetimlerinde 200,9 Milyon TL Ceza
Aile ve Gençlik Fonu: Evlilik Kredisine Rekor Başvuru
Aile ve Gençlik Fonu: Evlilik Kredisine Rekor Başvuru
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: 7 İlde Sarı Kod!
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: 7 İlde Sarı Kod!
TBMM'de Kabul Edilen Yasayla Doğum Yardımları Netleşti
TBMM'de Kabul Edilen Yasayla Doğum Yardımları Netleşti
Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor
Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor
Bayramda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak
Bayramda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak
DMM: Şişli'de Öğrencilere Yemek Dağıtımı İddiaları Asılsız
DMM: Şişli'de Öğrencilere Yemek Dağıtımı İddiaları Asılsız
'Delilsiz' Trafik Cezasına Mahkemeden İptal Kararı
'Delilsiz' Trafik Cezasına Mahkemeden İptal Kararı
Altın Fiyatları Trump'ın Tarifeleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Tarifeleriyle Rekor Kırdı
Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası
Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası
Uludağ'da Otel Yangının Çıkış Anı Kamerada
Uludağ'da Otel Yangının Çıkış Anı Kamerada
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu
Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Çağrısına Tepki
Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Çağrısına Tepki
MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti
MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti
Kadastro Davalarında Tebligat Sorunlarına Çözüm
Kadastro Davalarında Tebligat Sorunlarına Çözüm
Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi
Rekabet Kurulu'ndan dev teknoloji şirketlerine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan dev teknoloji şirketlerine soruşturma
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza
RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Bayramda Ek Sefer İmkanı

Biletli yolcu taşıyan otobüs firmaları, turizm taşımacılığı araçlarını kullanabilecek. Uygulama 2025'e kadar sürecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2025 10:34, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 10:36
Yazdır
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Bayramda Ek Sefer İmkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı döneminde artması beklenen yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla şehirler arası otobüs firmaları için önemli bir düzenleme yaptı. Bakan Uraloğlu, bayram tatili süresince biletli yolcu taşıyan otobüs firmalarının, turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da seferlerde kullanabileceğini belirtti. Bu uygulama, 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bayramda Yolcu Yoğunluğu Bekleniyor

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğunluk yaşanacağını öngörerek, mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılamada yetersiz kalabileceğini ifade etti. Bu nedenle, biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları tarifeli seferlerde kullanma imkanı sağlandığını belirtti.

B2 ve D2 Belgeli Araçlar Ek Seferlerde Kullanılacak

Bakan Uraloğlu, B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmaların, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabileceğini açıkladı. Bu düzenlemenin 7 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacağını duyurdu.

Denetim Sistemi Aktif Olacak

Uraloğlu, ek seferlerle yapılan taşımalarda denetimlerin sıkı bir şekilde yapılacağını vurguladı. Firmaların tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacağını, ücret tarifelerine uyacaklarını ve taşımalardaki sorumluluğu üstleneceklerini belirtti. Ayrıca, taşıma faaliyetlerine ilişkin tüm bilgilerin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirileceğini ifade etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber