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Türkiye-Kazakistan Tarım Sigortaları İşbirliği Toplantısı

Türkiye ve Kazakistan, tarım sigortaları alanında işbirliğini artırmak için TARSİM ve Kazakistan Tarım Bakanlığı arasında toplantılar düzenliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 10:49, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 10:50
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Türkiye-Kazakistan Tarım Sigortaları İşbirliği Toplantısı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Kazakistan Tarım Bakanlığı ve tarım kredi şirketinden temsilcilerle Ankara'da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne ve İstanbul'da TARSİM Genel Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Kazakistan Tarım Bakanı Sayın Aidarbek Saparov tarafından, 12 Ağustos 2024'te imzalanan ve iki ülke arasında tarım sigortaları alanında işbirliği yapılmasına yönelik atılacak adımları belirleyen "Eylem Planı" çerçevesinde, Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kazakistan Tarım Bakanlığı, Tarım Kredi Şirketi ve Tarım Sigortaları Birliğinden temsilcilerin oluşturduğu heyet, bu kapsamda, ilk olarak Ankara'da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne ve İstanbul'da TARSİM Genel Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. TARSİM'e yönelik gerçekleştirilen ziyaret çerçevesinde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberlerindeki heyetler katıldı.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Toplantıda, Kazakistan heyetine, Türkiye'deki tarım sigortası modeli TARSİM ve uygulamaları hakkında bilgiler verilerek, Kazakistan'da kurulacak yeni sistem konusunda atılacak adımlara ilişkin görüşler paylaşıldı. Bu işbirliği sayesinde, iki ülke arasında tarım sigortaları alanında güçlü bir bağ kurulması hedefleniyor. Ayrıca, Kazakistan'ın tarım sektöründe karşılaştığı zorlukların çözümüne yönelik stratejiler üzerinde de duruldu.

İşbirliğinin Önemi

Bu tür uluslararası işbirlikleri, ülkeler arasında deneyim alışverişini artırarak daha etkili çözümler geliştirilmesine olanak tanır. Türkiye'nin tarım sigortası konusundaki tecrübeleri, Kazakistan için önemli bir rehber niteliğinde olabilir. Ayrıca, bu tür anlaşmalar, ekonomik ilişkileri güçlendirmek adına da büyük önem taşır.

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