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Ara Tatil İçin Eğlenceli ve Eğitici 'Arada 1' Dergisi Erişime Açıldı

MEB, ara tatil için dijital içeriklerle zenginleştirilmiş 'Arada 1' dergisini öğrencilerin erişimine açtı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2025 11:11, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 11:12
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Ara Tatil İçin Eğlenceli ve Eğitici 'Arada 1' Dergisi Erişime Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Mart - 6 Nisan tarihleri arasındaki ara tatil sürecinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin aileleriyle birlikte eğlenceli ve verimli vakit geçirmeleri amacıyla dijital içeriklerle zenginleştirilmiş "Arada 1" dergisini erişime açtı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu dergiler, tatil boyunca ailelere çocuklarıyla kaliteli vakit geçirebilecekleri etkinlik önerileri sunmaktadır.

Dergideki Oyunlar ve Etkinlikler

Dergide yer alan oyunlar, öğrencilerin konsantrasyon, strateji geliştirme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini desteklemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, gelenekler, milli ve kültürel değerler ile Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yansıtan içeriklerle, köklerden beslenen ve geleceğe ışık tutan aile yapısının önemine vurgu yapılmaktadır.

Empati ve Farkındalık Geliştiren İçerikler

Empati, farkındalık ve bireysel farklılıklara saygı gibi değerleri geliştirmek amacıyla Türkçe ve İngilizce şarkılar da bestelenmiştir. Öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştiren etkinliklerin yer aldığı dergide, ramazan manileri ve bilmeceleri gibi ramazan ayına özel içerikler de bulunmaktadır.

Dergilere Erişim


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