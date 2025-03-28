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Altın haftayı rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,3 artarak 3 milyon 795 bin liraya ulaştı. Toplam işlem hacmi ise 3 milyar 76 milyon lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 16:58, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 16:58
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Altın haftayı rekorla kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 795 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 768 bin lira, en yüksek 3 milyon 798 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 3 milyon 795 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 744 bin 799 liradan tamamlamıştı.

Altın Piyasasında İşlem Hacmi ve Miktarı


  • Altında toplam işlem hacmi: 3 milyar 76 milyon 619 bin 591,34 lira
  • İşlem miktarı: 816,51 kilogram
  • Tüm metallerde toplam işlem hacmi: 3 milyar 260 milyon 65 bin 164,32 lira


En Fazla İşlem Yapan Kurumlar


  • Turan Kıymetli Madenler
  • Say Kıymetli Madenler
  • Uğuras Kıymetli Madenler
  • NMGlobal Kıymetli Madenler
  • Vakıf Katılım Bankası

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