Altın haftayı rekorla kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 795 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 768 bin lira, en yüksek 3 milyon 798 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 3 milyon 795 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 744 bin 799 liradan tamamlamıştı.

Altın Piyasasında İşlem Hacmi ve Miktarı





Altında toplam işlem hacmi: 3 milyar 76 milyon 619 bin 591,34 lira

İşlem miktarı: 816,51 kilogram

Tüm metallerde toplam işlem hacmi: 3 milyar 260 milyon 65 bin 164,32 lira





En Fazla İşlem Yapan Kurumlar



