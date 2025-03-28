Altın haftayı rekorla kapattı
Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,3 artarak 3 milyon 795 bin liraya ulaştı. Toplam işlem hacmi ise 3 milyar 76 milyon lira oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 16:58, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 16:58
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 795 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 768 bin lira, en yüksek 3 milyon 798 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 3 milyon 795 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 744 bin 799 liradan tamamlamıştı.
Altın Piyasasında İşlem Hacmi ve Miktarı
- Altında toplam işlem hacmi: 3 milyar 76 milyon 619 bin 591,34 lira
- İşlem miktarı: 816,51 kilogram
- Tüm metallerde toplam işlem hacmi: 3 milyar 260 milyon 65 bin 164,32 lira
En Fazla İşlem Yapan Kurumlar
- Turan Kıymetli Madenler
- Say Kıymetli Madenler
- Uğuras Kıymetli Madenler
- NMGlobal Kıymetli Madenler
- Vakıf Katılım Bankası