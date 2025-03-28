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Ev Sahibini Dövüp Paralarını Çalan Zanlılar Yakalandı

Adana'da kira anlaşmazlığı yüzünden ev sahibini darp eden ve parasını çalan 6 kişi, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 11:46, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 11:47
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Ev Sahibini Dövüp Paralarını Çalan Zanlılar Yakalandı

Adana'da, kira kontratı nedeniyle ev sahibi ile tartışan bir grup, olayın ardından dikkat çekici bir suç işlendi. Osman B. (22) ve 5 arkadaşı, ev sahibi Salih T. (47) ile yaşadıkları anlaşmazlığı çözmek için Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne gitti. Şüpheliler, araçlarını boş bir araziye park ettikten sonra kar maskesi takarak Salih T.'nin yolunu kesti ve onu darp etti. Olay sırasında Salih T.'nin üzerinden 8 bin lira alındı ve zanlılar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polis Harekete Geçti

Olayın ihbar edilmesi üzerine, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Osman B. ile birlikte Y.B (16), İ.Y (16), M.B (19), M.M (16) ve Görkem Ö'yü (19) gözaltına aldı.

Olay Anı Kaydedildi

Öte yandan, Salih T.'nin darp edilme anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler, olayın aydınlatılması ve delil toplama açısından önemli bir rol oynadı.

  • Osman B. ve arkadaşlarının yaşadığı anlaşmazlık
  • Kira kontratı nedeniyle çıkan tartışma
  • Güvenlik kameralarının yardımıyla kimlik tespiti
  • Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi


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