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LGS İçin Son Başvuru Tarihi Güncellendi

LGS merkezi sınav başvuruları için son tarih 16 Nisan 2025'e uzatıldı. Öğrenciler başvurularını e-Okul'dan yapabilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2025 11:47, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 11:51
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LGS İçin Son Başvuru Tarihi Güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularının süresini 16 Nisan'a kadar uzattı. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. 2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda, LGS kapsamındaki merkezi sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı.

Başvuru Süresinin Uzatılma Sebepleri

Ancak 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca, okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gerekenler

  • Başvurular e-Okul sistemi üzerinden yapılmalıdır.
  • Son başvuru tarihi olan 16 Nisan'ı kaçırmamaya özen gösterilmelidir.
  • Okul müdürlüklerinden onay alınması gerektiği unutulmamalıdır.
  • Onay işlemleri için son tarih 17 Nisan saat 17.00'dir.

Bu düzenlemeler, öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerini sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri için yapılmıştır. Başvuruların e-Okul sistemi üzerinden kolayca yapılabilmesi ve okul müdürlüklerinden gerekli onayın alınması, sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.


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