Ticaret Bakanlığı'ndan Emlak ve Otomotivde Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, emlak ve otomotiv sektörlerinde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla sektörde kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayımlandığı platformlarda kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sistem, 1 Ocak itibarıyla ilk aşamada kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale getirilmiştir. Uygulama sayesinde kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin emlak portalları üzerinden ilan vermesi engellenmiştir.

İlk Denetimler ve Cezalar

Bakanlık ekipleri, sistemin ilk aşamasında yaptığı denetimlerde düzenlemeye aykırı şekilde ilan yayımladığı tespit edilen bir şirkete iki ayrı ilan platformunda toplam 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulamıştır.

Satılık İşyeri İlanlarında Zorunluluk

Sistemin ikinci aşamasına 7 Nisan itibarıyla geçilmesi planlanmaktadır. Bu tarihten itibaren, yetki doğrulama uygulaması satılık işyeri ilanlarında da zorunlu hale gelecektir. Sonraki süreçte diğer satılık taşınmaz ilanlarında da yetki doğrulama zorunlu olacaktır.

İkinci El Taşıt İlanları İçin Geçiş Süreci

İkinci el taşıt ilanlarında da yetki doğrulama uygulaması başlamış ancak 7 Nisan'a kadar geçiş süreci öngörülmüştü. 7 Nisan itibarıyla taşıt ilanlarında model yılına göre kademeli geçiş süreci uygulanacaktır. İlk aşamada model yılı 2023 ve üzeri olan ilanlar için yetki doğrulaması yapılması zorunlu olacaktır. 2 Haziran itibarıyla da tüm taşıt ilanları için yetki doğrulaması zorunlu hale gelecektir.

Uygulamanın Amacı

Söz konusu uygulamayla taşınmaz ve ikinci el taşıt sektörlerinde sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Düzenlemeyle, Bakanlıktan yetki belgesi almayan işletmelerin ilan vermesinin yanı sıra yetkisiz ve kayıt dışı emlakçılık, galericilik faaliyetlerinin de önüne geçilecektir.