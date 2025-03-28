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Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 12:35, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 12:46
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Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramda İstanbul'da olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayramı İstanbul'da geçirmesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olması bekleniyor.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek liderlerden.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Siirt'te bayramı ailesiyle karşılayacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramın birinci günü İstanbul'da olacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyonkarahisar'da ailesinin yanında karşılayacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramın ilk iki günü İstanbul'da olacak ve teşkilatla bayramlaşacak, üçüncü gün Konya'da ailesiyle olacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın bayramda memleketi Kayseri'de olması bekleniyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, bayramda memleketi Yalova'da olması planlanıyor.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bayram boyunca Ankara'da olacak. Bayramın üçüncü günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, bayramı İstanbul'da geçirecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perçinçek de bayramda Ankara'da olacak.

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