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Türkiye'nin 2024 Dış Borç Verileri Açıklandı

Türkiye'nin brüt dış borcu 515,5 milyar dolara yükseldi. Milli gelire oranı yüzde 39 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2025 12:53, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 12:54
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Türkiye'nin 2024 Dış Borç Verileri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 2024 yılı dış borç verilerini açıkladı. Brüt dış borç stoku 515,5 milyar dolara yükselirken, milli gelire oranı yüzde 39 oldu. Net dış borç 261,1 milyar dolar olarak kaydedildi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 10,72 trilyon TL'ye, Hazine garantili dış borç ise 16,4 milyar dolara ulaştı.

Dış Borç Verileri Detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış borç verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 31 Aralık 2024 itibarıyla 515,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, 2023 yılsonundaki 499,9 milyar dolarlık borca kıyasla yüzde 3,1'lik bir artışı ifade ediyor. Borcun milli gelire oranı ise yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.

Net Dış Borç Durumu

Açıklamada, Türkiye'nin net dış borç stokunun 261,1 milyar dolar olduğu belirtildi. Net borcun milli gelire oranı ise yüzde 19,7 olarak kaydedildi.

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 2024 yıl sonunda 10,72 trilyon TL'ye ulaşırken, milli gelire oranı yüzde 24,7 olarak gerçekleşti.

Hazine Garantili Borçlar

  • Kamu net borç stoku 7,16 milyar TL seviyesinde olurken,
  • Hazine garantili dış borç stoku ise 16,4 milyar dolar olarak hesaplandı.


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