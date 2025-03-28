Uraloğlu: Sosyal Medyada 13 Yaş Altına İzin Verilmesin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın Şam-İstanbul arasında haftada 5 sefer gerçekleştirdiğini belirterek, Suriye'yi tüm dünyaya bağladıklarını söyledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus'un ve Esenboğa Havalimanı'ndan Ajet'in Şam'a uçuş talepleri olduğunu ve uygun bulduklarını ifade etti. Bu taleplerle ilgili olarak karşı tarafla görüşmelerin devam ettiğini de ekledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Demiryolu Projesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan demiryolunun finansmanını sağladıklarını belirten Uraloğlu, önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacaklarını duyurdu. Bu proje, bölgedeki ulaşımı daha da kolaylaştıracak.

Sosyal Medya Kullanımı Düzenlemesi

Sosyal medyada 13 ile 16 yaş arası kullanıcıların ebeveyn iznine tabi olması gerektiğini ve 13 yaş altındaki çocuklar için izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu düzenleme, gençlerin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Hızlı Demiryolu ve Esenboğa Havalimanı Gelişmeleri

225 kilometre saat hızla gidebilecek trenlerin tüm hızlı demiryolu hattında seyahat edebileceğini belirten Uraloğlu, bu yeniliğin ulaşımda büyük bir adım olduğunu söyledi. Esenboğa Havalimanı'nda ise üçüncü pist ve kule yapımında sona yaklaşıldığını belirtti.

Antalya'da Acil Durum Hava Kampüsü

Antalya'da Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak sadece acil durumlarda kullanılacak bir hava kampüsü üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu kampüs, acil durumlara daha hızlı müdahale edilmesine olanak tanıyacak.