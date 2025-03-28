6 kişinin öldüğü kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Muhammed Emin Özdemir idaresindeki 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Özgen yönetimindeki 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.

Kazada her iki aracın şoförü ile araçlardaki Görkem Yıldırım, Arif Yıldırım, Ayşe Özdemir ve Duru Özdemir hayatını kaybetti.

Kazada ölen Arif Yıldırım'ın torunu Arif Yıldırım ile Neriman Yıldırım ve Yusuf Özdemir yaralandı.

Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.