2025-DİB-MBSTS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) için sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sınav yerlerini öğrenebilecekler. Bu belgeler, 28 Mart 2025 saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile temin edilebilir.

Önemli Bilgilendirme

12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavda, adayların saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecektir. Bu nedenle adayların belirtilen saatten önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adaylara Önemli Hatırlatmalar

Sınava giriş belgelerinizi mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Kimlik belgenizi unutmayınız.

Sınav saatinden önce sınav yerinde hazır olunuz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar