2025 ALES/1 Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/1) katılacak adaylar için önemli bir duyuru yapıldı. Adayların sınav giriş belgeleri erişime açılmış durumda. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 13 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 2025-ALES/1 için adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma süreçleri tamamlanmış bulunuyor.

Adayların Sınav Giriş Belgelerine Ulaşımı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler. Bu süreç, adayların sınav günü herhangi bir aksilik yaşamamaları için büyük önem taşımaktadır.

Sınav Günü İçin Önemli Uyarılar

Adayların dikkat etmesi gereken önemli bir husus da sınav günü saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak olmalarıdır. Bu nedenle, adayların sınav saatinden önce belirtilen yerlerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Herhangi bir gecikme durumunda sınava katılamama riski bulunmaktadır.