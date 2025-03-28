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Antalya Alanya'da Uyuşturucu Baskını: 72 Şüpheli Yakalandı

Alanya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 72 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler arasında sentetik uyuşturucu ve esrar var.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 15:14, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 15:13
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Antalya Alanya'da Uyuşturucu Baskını: 72 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 72 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Operasyon Detayları

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.K. isimli şüphelinin liderliğinde Antalya merkezden ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer illerden temin edilen uyuşturucunun Alanya'da satılacağı ihbarı üzerine hareket geçildi.

Operasyonun Başlangıcı ve Süreci

Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleşen operasyonda, şu suçlardan toplam 72 şüpheli yakalandı:

  • 8 kişi uyuşturucu imal ve ticaretinden
  • 45 kişi uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan
  • 19 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan

Ele Geçirilen Maddeler

Adreslerde ve şahısların üst aramasında ele geçirilenler şunlardır:

  • 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu
  • 45 gram esrar
  • 4 bin 800 doz kullanımlık sentetik uyuşturucu
  • 40 sentetik hap
  • 3 av tüfeği, dedektör ve bıçak

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 21'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

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