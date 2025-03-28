Adalet Bakanı Tunç'tan Avrupa Konseyi'ne Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından alınan ve Türkiye'ye yönelik ağır ithamlar içeren bildirinin hukuki gerçeklerden uzak olduğunu belirtti. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu bildirinin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini vurguladı. Türkiye'nin, Avrupa Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'ni imzalayıp onayladığını ve bu alandaki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. Yargı süreçlerinin bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Tunç, siyasi saiklerle hazırlanmış açıklamaların iç hukuka müdahale niteliği taşıdığını söyledi.

Ön yargılı ve siyasallaşmış bir dil

Herkesin kanun önünde eşit olduğuna dikkat çeken Tunç, kamu görevlilerinin suç teşkil eden eylemlerle ilişkilendirilmesi halinde yargı önünde hesap vermelerinin evrensel bir hukuk ilkesi olduğunu vurguladı. Türkiye'de yargı süreçlerinin siyasi görüş nedeniyle değil, somut ve ciddi delillere dayalı olarak işletildiğini belirtti. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin tarafsız ve yapıcı bir diyalog arayışı yerine, ön yargılı ve siyasallaşmış bir dil kullanmasının kendi itibarlarına zarar verdiğini ifade etti.

Avrupa Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'nin imzalanması

Bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle yargı süreçlerinin yürütülmesi

Siyasi saiklerle hazırlanan açıklamaların hukuka müdahale niteliği taşıması

Yargı süreçlerinin somut ve ciddi delillere dayanması



