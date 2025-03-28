Adalet Bakanı Tunç'tan Avrupa Konseyi'ne Tepki

Şişli Belediye Başkan Yardımcısına tutuklama talebi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısına tutuklama talebi
Bakan Kacır'dan 15 Şehirde Dev Sanayi Yatırımı
Bakan Kacır'dan 15 Şehirde Dev Sanayi Yatırımı
Yetkili emlakçı ofislerinde E tabela dönemi başlayacak
Yetkili emlakçı ofislerinde E tabela dönemi başlayacak
Ankara'da Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri
Ankara'da Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri
Uraloğlu: Sosyal Medyada 13 Yaş Altına İzin Verilmesin
Uraloğlu: Sosyal Medyada 13 Yaş Altına İzin Verilmesin
Ticaret Bakanlığı'ndan Emlak ve Otomotivde Yeni Düzenleme
Ticaret Bakanlığı'ndan Emlak ve Otomotivde Yeni Düzenleme
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
LGS İçin Son Başvuru Tarihi Güncellendi
LGS İçin Son Başvuru Tarihi Güncellendi
Altın Rekora Doymuyor
Altın Rekora Doymuyor
Okul Öncesi Çocuklar İçin 'Bayram Neşesi' Dergisi Yayında
Okul Öncesi Çocuklar İçin 'Bayram Neşesi' Dergisi Yayında
Bakan Işıkhan'dan Staj Desteği Açıklaması
Bakan Işıkhan'dan Staj Desteği Açıklaması
Mart Ayı Ekonomik Güven Endeksi Verileri Belli Oldu
Mart Ayı Ekonomik Güven Endeksi Verileri Belli Oldu
Okulda Taciz İddiası: Memur Açığa Alındı
Okulda Taciz İddiası: Memur Açığa Alındı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Denetimlerinde 200,9 Milyon TL Ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Denetimlerinde 200,9 Milyon TL Ceza
Aile ve Gençlik Fonu: Evlilik Kredisine Rekor Başvuru
Aile ve Gençlik Fonu: Evlilik Kredisine Rekor Başvuru
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: 7 İlde Sarı Kod!
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: 7 İlde Sarı Kod!
TBMM'de Kabul Edilen Yasayla Doğum Yardımları Netleşti
TBMM'de Kabul Edilen Yasayla Doğum Yardımları Netleşti
Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor
Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor
Bayramda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak
Bayramda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak
DMM: Şişli'de Öğrencilere Yemek Dağıtımı İddiaları Asılsız
DMM: Şişli'de Öğrencilere Yemek Dağıtımı İddiaları Asılsız
'Delilsiz' Trafik Cezasına Mahkemeden İptal Kararı
'Delilsiz' Trafik Cezasına Mahkemeden İptal Kararı
Altın Fiyatları Trump'ın Tarifeleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Tarifeleriyle Rekor Kırdı
Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası
Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası
Uludağ'da Otel Yangının Çıkış Anı Kamerada
Uludağ'da Otel Yangının Çıkış Anı Kamerada
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu
Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Çağrısına Tepki
Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Çağrısına Tepki
MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti
MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti
Kadastro Davalarında Tebligat Sorunlarına Çözüm
Kadastro Davalarında Tebligat Sorunlarına Çözüm
Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi
Rekabet Kurulu'ndan dev teknoloji şirketlerine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan dev teknoloji şirketlerine soruşturma
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Adalet Bakanı Tunç'tan Avrupa Konseyi'ne Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yönelik ağır ithamlar içeren bildirisine tepki gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 15:24, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 15:36
Yazdır
Adalet Bakanı Tunç'tan Avrupa Konseyi'ne Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından alınan ve Türkiye'ye yönelik ağır ithamlar içeren bildirinin hukuki gerçeklerden uzak olduğunu belirtti. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu bildirinin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini vurguladı. Türkiye'nin, Avrupa Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'ni imzalayıp onayladığını ve bu alandaki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. Yargı süreçlerinin bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Tunç, siyasi saiklerle hazırlanmış açıklamaların iç hukuka müdahale niteliği taşıdığını söyledi.

Ön yargılı ve siyasallaşmış bir dil

Herkesin kanun önünde eşit olduğuna dikkat çeken Tunç, kamu görevlilerinin suç teşkil eden eylemlerle ilişkilendirilmesi halinde yargı önünde hesap vermelerinin evrensel bir hukuk ilkesi olduğunu vurguladı. Türkiye'de yargı süreçlerinin siyasi görüş nedeniyle değil, somut ve ciddi delillere dayalı olarak işletildiğini belirtti. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin tarafsız ve yapıcı bir diyalog arayışı yerine, ön yargılı ve siyasallaşmış bir dil kullanmasının kendi itibarlarına zarar verdiğini ifade etti.

  • Avrupa Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'nin imzalanması
  • Bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle yargı süreçlerinin yürütülmesi
  • Siyasi saiklerle hazırlanan açıklamaların hukuka müdahale niteliği taşıması
  • Yargı süreçlerinin somut ve ciddi delillere dayanması


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber