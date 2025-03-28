Bakan Yerlikaya'dan 'yolun sonu bayram olsun' paylaşımı

"Son 2 yıldaki Ramazan ve Kurban bayramlarında günde 24 canımızı yitirdik. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım ki bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin."

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