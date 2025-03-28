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Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Belli Oldu

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan TBB seçimlerinde Zeydan Karalar, üçüncü turda başkanvekili seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 18:32, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 19:14
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Belli Oldu

TÜRKİYE Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan seçimi kazanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, başkanvekili seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, bugün Türkiye Belediyeler Birliği'nde Başkanvekili seçimi yapıldı. Ankara'da bir otelde düzenlenen seçimde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday oldu. İlk tur ve ikinci turda adaylar gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda 463 oy alan Karalar başkanvekili seçildi.

Milletin İradesine Gem Vurulmaz

Karalar, seçimin ardından yaptığı konuşmada,

"Ne yazık ki ülkemiz olağanüstü kötü günlerden geçiyor. Çok zor koşullarda kurduğumuz Cumhuriyetimiz; mantığın, izahın, demokrasinin ve alınan kararların hiçbirisinin akla ve mantığa uymadığı bir süreçten geçiyor. Ne yazık ki doğudan batıya kadar hafta geçmiyor ki milli iradeyle seçilen bir başkanımız görevden alınmasın. Bunu asla kabul etmiyoruz. Milletin iradesine gem vurulmaz, milli iradeye dem vurarak siyasete girenler, milli iradeyi şu günlerde yok sayıyorlar"

dedi. Karalar, görevi boyunca tüm belediyelere eşit davranacağını sözlerine ekledi.

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