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Çiftçilere 5,6 milyar lira destek ödemesine bugün başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 602 milyon 227 bin 506 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 17:18, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 17:18
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Çiftçilere 5,6 milyar lira destek ödemesine bugün başlanacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Üreticimizin gücüne güç katıyor, Anadolu'ya can suyu oluyoruz. 5 milyar 602 milyon 227 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 442 milyon 194 bin 447 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 22 milyon 701 bin 971 lira, sertifikalı fidan üretimi için 3 milyon 957 bin 819 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 112 milyon 96 bin 810 lira, hayvan gen kaynakları için 18 milyon 248 bin 925 lira, sertifikalı tohum üretimi için 2 milyon 592 bin 534 lira, atık içinse 435 bin lira olarak belirlendi.

Mazot ve gübre ödemeleri paylaşımda belirlenen takvime göre, diğer destekler ise tek seferde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

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