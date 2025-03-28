Bakan Tekin: Sportif Yetenekleri Erken Yaşta Keşfedeceğiz

Bakan Tekin, kentteki programları kapsamında Palandöken ilçesindeki Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden Tekin, öğretmenlerle toplantı yaptı ve okul bahçesindeki Bayrak Töreni'ne katıldı. Tekin, burada matematik öğretmeni Nur Betül Sümbüllü'yü kürsüye çağırarak, Nur Betül öğretmenimize bir ceza vereceğiz. Sarı zarf var, soruşturma evrakı. Direk okusun bakalım ne tür suç işlemiş. diyerek içinde belge olan sarı bir zarfı verdi. Bu duruma şaşıran öğretmen Sümbüllü, içinde Tekin'in notu olan belgeyi okudu ve doğum günü mesajı olduğunu anlayınca duygusal anlar yaşadı. Bakan Tekin, Sümbüllü'nün doğum gününü bu şekilde sürpriz yaparak kutladı ve çiçek hediye etti. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Tekin, tören sonunda öğrencilere seslenerek, Hepinizin ramazanını tebrik ediyorum. Biliyorsunuz ramazan ayını bitirdik, inşallah hafta sonu bayramımızı yapacağız ve bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Bayramdan sonra çok daha dinlenmiş biçimde sizleri okullarda görmek istiyoruz. diye konuştu.

Yoğun Sportif Tesisleşme Süreci

Tekin, daha sonra Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Antrenör ve Sporcu Bayramlaşması programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda birçok alanda olduğu gibi sportif eğitim ve sportif tesisleşme anlamında çağ atladığını söyledi. Erzurum'un özellikle kış sporlarıyla ilgili sahip olduğu tesislerin dünyada birçok ülkede örnek gösterilecek evsafta olduğunu bildiren Tekin,

Bu sadece Erzurum için değil, Türkiye'deki her ilimizde çok yoğun bir sportif tesisleşme süreci yaşadık. Bunda en çok sayın Cumhurbaşkanımızın sportif bir geçmişten gelmesi ve sportif eğitimi önemsemesi var. Sadece tesisleşme değil aynı zamanda lisanslı sporcu sayısının ülke nüfusuna oranı anlamında da çok ciddi mesafeler katettik.

ifadelerini kullandı.

Sportif Eğitim ve Akademik Eğitim

Bütün bunlara rağmen eksik oldukları alanlar ve konuların bulunduğunu aktaran Tekin, şöyle devam etti:

Bunlardan en temeli sportif eğitimi, akademik eğitimle beraber yürütebileceğimiz mekanizmalar konusunda arzu ettiğimiz noktada değiliz. Bununla bağlantılı bir başka sorunumuz da sportif yeteneklerin erken yaşlarda tespit edilip hem akademik eğitimlerinin hem de sportif eğitimlerinin bu yetenek doğrultusunda sürdürülmesi konusunda da arzu ettiğimiz düzeyde değiliz. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bu konuda TOHM'ları başlatmıştık. Yani sportif yeteneklerin tespit edilip eğitimle beraber onların yürütülmesiyle ilgili süreçleri başlatmıştık. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol yapıp ilkokul ve ortaokul düzeyinde okullarımızda sportif tarama testleri organize etmeye başlamıştık. Orada da mesafe katettik fakat sportif eğitimle akademik eğitimi paralel yürütecek eğitim kurumları oluşturmakta biraz istediğimiz gibi değildik.

Tekin, proje okulları ve branş bazlı Tematik Spor Liseleri kurmaya başladıklarını hatırlatarak, Bakanlık olarak bütün federasyonlarla sportif eğitimle akademik eğitimi birlikte yapmanın yollarını bulmaya yönelik kafa yorduklarını ifade etti. Tekin, dünyada parmakla gösterilen tesisleşme noktasındaki durumu sportif eğitimle akademik eğitimde de verebilmeyi hedeflediklerini anlatarak,

İnşallah ülkemizdeki sportif yetenekleri küçük yaşlardan itibaren keşfedip, doğalarına, yeteneklerine uygun bir biçimde eğitimlerini tamamlamayı planlıyoruz.

değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum'un Stat Konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum için stadyum sözünü hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

Gençlik ve Spor Bakanımız süreci başlattı. En son buraya gelmeden kendisiyle konuştuk, arazinin tahsis ve benzeri işlemleri Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle hazırlanmış, tamamlanmış. Gençlik ve Spor Bakanımızın kendi ifadesi 'zemin etüdüyle ilgili süreç tamamlanır tamamlanmaz hemen ihale sürecini başlatacağız' dedi. Biraz önce Vali Bey ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuk. O süreçte de tamamlanmış. Dolayısıyla bayram sonrası Gençlik ve Spor Bakanımızı milletvekillerimizle beraber ziyaret edip süreci başlatmalarını isteyeceğiz. O da inşallah Erzurum'a, Erzurumspor'umuza hayırlı olur. Ayrıca 5 bin kişilik ayrı bir Kapalı Spor Salonu da yatırım programına alındı. Sportif tesisleşme anlamında Erzurum'da ne eksik varsa biz gidereceğiz.

Spor yatırımlarının pahalı yatırımlar olduğuna değinen Tekin,

2012 rakamlarıyla bu kış sporları için yaptığımız testlerin maliyeti 1,1 milyar liraydı o zaman, şimdi tahmin ediyorum 150-200 milyar gibi bir rakamdır. Aynı şekilde stadyumun maliyeti 2,5-3 milyar lira civarında öngörülüyor ama 5 milyardan aşağı olmayacak gibi duruyor. Bunların hepsi maliyetli işler, gençlerimize feda olsun ama gençlerimizin de bu tesisleri hakkını vererek kullanmalarını arzu ediyoruz. Siz bu sözü veriyorsanız biz de sözümüzü veriyoruz.

dedi.Programda, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Damla Köse'ye ödül verildi. Tekin, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte antrenör ve sporcularla bayramlaştı.Ziyaretlerde Bakan Tekin'e Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız eşlik etti.