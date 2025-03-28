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TÜRK-İŞ açıkladı: İşte Mart Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı

TÜRK-İŞ, Mart 2025 için açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Açlık sınırı 23,615 TL, yoksulluk sınırı ise 76,922 TL olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 17:36, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 17:37
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TÜRK-İŞ açıkladı: İşte Mart Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı

TÜRK-İŞ, Mart ayında 4 kişilik bir aile için "açlık sınırı"nı 23 bin 615 lira, "yoksulluk sınırı"nı ise 76 bin 922 lira olarak hesapladı. TÜRK-İŞ'in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Mart 2025 sonuçları açıklandı.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması

Mart ayında, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 23 bin 615 lira olarak belirlenmiştir. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 76 bin 922 lira olarak hesaplanmıştır. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 30 bin 617 lira olarak belirlenmiştir. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında gerçekleşmiştir.

Gıda Ürünleri Fiyatlarındaki Değişiklikler

Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta, geçen aylarda artan süt fiyatı bu ay değişmemiştir. Peynir fiyatında belirli markalar özelinde bir miktar artış tespit edilirken, yoğurt fiyatlarında önemli bir değişiklik olmadığı gözlemlenmiştir.

  • Kuzu etinin kilogram fiyatında geçen aya göre yüzde 4 artış olmuştur.
  • Geçen yıl Mart ayında tanesi 5,68 lira olan yumurtanın ortalama fiyatı bu ay 7,54 lira olarak hesaplanmıştır.
  • Kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek grubunda önemli bir değişiklik tespit edilmemiştir.
  • Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmeğin fiyatı değişmemiştir.
  • Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı aynı kalmıştır.
  • Çayın fiyatı değişmezken, ıhlamurun fiyatında yüzde 20'lik artış olduğu tespit edilmiştir.


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