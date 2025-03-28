5 ilde usulsüz sağlık raporu operasyonu: 60 gözaltı

24 Mart tarihinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen şahıslara yönelik Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 60 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerden sonra 35 şahıs ifadesi alındıktan sonra 22 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklandı.